Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 2020-2021 eğitim öğretim yılına salgın nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başladı. Öğretmenler EBA'dan canlı dersler vererek salgının etkisini en aza indirmeye çalışıyor. Ancak şartları elverişli olmayan öğrenci ve veliler tablet ve ya bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden gerçekleştirilen canlı derslere girişlerin mecburi olup olmadığını merak ediyor. Peki EBA canlı derse katılmak zorunlu mu? Canlı derse girmeyince yok yazılıyor mu? Uzaktan eğitim canlı ders zorunlu mu?

UZAKTAN EĞİTİMDE CANLI DERSE GİRMEK ZORUNLU MU?

EBA canlı derslere girmenin zorunlu olduğuna dair bir resmi açıklama yok fakat EBA sisteminde her bir öğrencinin derslere katılım durumu, hangi derse girip girmediği kayıt altında tutuluyor ve öğretmenler tarafından takip edilebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamada eba üzeriden yapılan canlı derslerde yoklama alınması gibi bir durum olmadığını belirtti.



Diğer yandan zaten milli eğitim bakanlığı almış olduğu karar doğrultusunda bu seneye özel yapılacak olan LGS ve YKS sınavlarında son sınıf öğrencilerinin 2.dönemindeki konulardan sorumlu olmayacağını, 2.dönem konularında soru çıkmayacağını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devreye alınan eba canlı sınıf uygulaması daha çok öğrencilerdeki eksiklikleri giderme amaçlı olduğu için canlı derslere katılım zorunlu olması, yoklama alınması gibi bir durum için şuana kadar bir açıklama yok.

CANLI DERSE GİRMEYİNCE YOK YAZILIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olduğunu ve sınavların yüz yüze okullarda yapılacağını açıklamıştı.

Bakan Selçuk, ''Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız.'' diye konuştu. Ders sınavlarının nasıl olacağının sorulmasına karşılık da Bakan Selçuk, ''Randevulu sistemle sınav yapmak durumundayız. Çünkü tüm öğrencileri aynı gün okula çağıramayız. Diyelim ki 7'nci sınıfların sınavı varsa, onların günü, saati ayrı olabilir, biri sabah biri öğleden sonra gelebilir. Bunları okullar ayarlar. Bunlarla ilgili çerçeve hazır.'' bilgisini paylaştı.