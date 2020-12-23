Canlı derslere katılabilmek için bu soğukta onca yol gidiyor!

Kayalar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Şeymanur Kaya, salgın nedeniyle uzaktan eğitim şeklinde alınan derslere tablet ve ya bilgisayarı olmadığı için katılmakta zorlanıyor. Hafta içi her gün canlı dersleri kaçırmamak için 1 kilometrelik yol yürüyerek komşularının evine gidiyor. Babası işsiz olan küçük kızın tek isteği ise babasının işe girip derslerine de kendi evinde katılması.

"HAVALAR SOĞUK BAZEN GİTMEKTE ZORLANIYORUM"

Annesinin ve babasının tuşlu telefon kullandığı için hiçbir şekilde canlı derslere katılamadığını dile getiren minik kız, "Her gün yürüyorum canlı derslere girmek için. Tablet veya bilgisayarım olmadığı için evde canlı derse giremiyorum. Babam işsiz, bana bilgisayar alacak parası yok. Canlı derslere girebilmem için komşulara geliyorum, havalar soğuk bazen komşulara gitmekte zorlanıyorum. Tablet veya bilgisayarım olsaydı evde canlı derslere girerdim, her gün onca yolu yürümek zorunda kalmazdım. Babam ve annemin telefonu tuşlu olduğu için derslere de katılamıyorum" dedi.

"MADDİ DURUMLARI YOK"

Şeymanur’un ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını kendi evlerinde derse girdiğini kaydeden Gülsüm Kaya, Şeymanur’un zorluk çektiğini kaydetti. Gülsüm Kaya, "Kendisi hafta içi her gün canlı dersi olduğu için bizim evimize geliyor. Kış mevsimine girdiğimiz için zorluk çekebiliyor. Maddi durumları olmadığı için kendisine tablet, bilgisayar alınamıyor ve canlı derslere girilmesi için evlerine de internet bağlatamıyorlar. Bu yüzden de Şeyma bize gelmek durumunda kalıyor" diye konuştu.

"BAZEN DERSLERİMİZ ÇAKIŞIYOR"

Kendi evlerinde kısıtlı sayıda bilgisayar olduğu için Şeymanur‘un dersleri ile kendi derslerinin bazen çakıştığını dile getiren Gülsüm Kaya, "Ben de canlı derslere katılmak durumunda olduğum ve evimizde de kısıtlı sayıda bilgisayar olduğu için bazen derslerimiz çakışıyor. Elimizden geleni kendisi için yapmaya çalışıyoruz, ancak bazen derslere katılamıyor, ilkokula yeni başladığı için bir kere bile katılamazsa bir sürü şey kaçırmış olacak ve bu eksiklik ileride kendisini olumsuz yönde etkileyecek" şeklinde konuştu.