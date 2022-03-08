Canlı | MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor!

Canlı | MHP lideri Devlet Bahçeli, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin açıklamalarda bulunuyor... İşte konuşmadan satır başlıkları;

“Bu vatan kıyamete kadar bizimdir, bizim kalacaktır.”

"Ateşkes ortamı tesis edilmelidir."

"Bu coğrafyada yaşıyor olmanın nimet olduğu kadar külfeti de vardır ve bu külfet milli birliğin dayandığı yüksek bir şuur sayesinde omuzlanarak ufkumuza çekilen kalın perdeler yırtılıp atılmaktadır."

detaylar gelecek...