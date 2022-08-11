Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talimatı aldı" diyerek duyurdu: Kırmızı et, şeker, un, buğday, ayçiçek yağına indirim geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde DSİ tarafından yapımı tamamlanan 34 hidroelektrik santralinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Su dünyamızın ve insanlığın en kıymetli kaynaklarından birisidir. Yaşanabilir çevrenin vazgeçilmezi olan su kaynakları kuraklığın önüne geçer. Tüm canlıların hayat kaynağı olan suyun her damlasının değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Su yenilenebilir bir kaynaktır. Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir. Kamunun bu yatırımlarla görevli kuruluşu yanında özel sektörü de hidroelektrik santralleri inşasına yönelttik. Yüksek kapasiteli hidroelektrik santrallerini ülkemize kazandırdık. Yusufeli Barajı da bitme aşamasına gelmiştir. Hidroelektrik potansiyelimizi daha hızlı harekete geçirmek için tarihi bir adım attık. Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık.

"EN KURAK MEVSİMDE DAHİ SUSUZLUK YAŞAMIYORUZ"

Bugün dünyada 9. sırada yer aldığımız hidroelektrik gücümüze 34 yeni tesis daha kazandırıyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğiyle 34 hidroelektrik santralimiz yıllık 2,3 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahiptir. Bu santraller ülkemize yıllık 2,7 milyar lira ekonomik fayda sağlayacaktır. Son 20 yılda ülkemize bugün açılışını yapacaklarımızla birlikte 605 yeni hidroelektrik santrali kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizden önce bu sayının sadece 125 olduğunu da hatırlatmak durumundayım. Toplam baraj sayımız 930'u bulmuştur. En kurak mevsimlerde dahi artık susuzluk yaşamıyoruz. Su medeniyettir, suyunuz varsa medenisiniz. Ülkemiz sınırlarını da aşıp denizin altına döşediğimiz borularla Kuzey Kıbrıs'a kadar suyu götürdük. Hem yerleşim birimlerimizi hem arazilerimizi koruduk.

"ÜLKEMİZİN SINIRLI SU KAYNAKLARINI EN VERİMLİ KULLANACAK PROJELERİ YAPMAKTAYIZ"

Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız. Projenin ana yapısı olan ve ülkemizin Atatürk Barajı'ndan sonraki 2. büyük eseri olacak Silvan Projesi yakında faaliyette olacak. Proje kapsamındaki diğer barajları da hızla inşa ederek toplamda 2 milyon 350 bin dekar araziyi sulayacak bu projeyi ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Neresinden bakarsanız bakın, ülkemizin sınırlı su kaynaklarını en verimli kullanacak projeleri yapmaktayız. Bu yatırımların değeri daha iyi anlaşılacaktır.

"HER ALANDA KALKINMANIN ALTYAPISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TAMAMLADIK"

Biz dünyaya sözümüzü, ülkemizi eserlerimizle donatarak söyledik, söylüyoruz. Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuştururken aklımızda hep daha büyük hedefler vardır. Her alanda kalkınmanın altyapısını önemli ölçüde tamamladık. Şimdi sıra asıl hedeflerimizde; yani 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte. Bundan 11 yıl önce milletimizle 2053 yılı hedeflerimizi paylaştığımızda birileri bize saldırmıştı. Türkiye'nin elde ettiği her kazanımı değersizleştirmeye çalışanları üzüntüyle takip ediyorum. Dünyada kendi ülkesinin felaketinden medet umacak sefil bir güruhun yaşadığı bir başka yer var mıdır, bilmiyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü, başlarken bizimle dalga geçtiler. Bu olur mu? Tabi bunlara göre olmaz.

BİRÇOK ÜRÜNDE İNDİRİM GİDİLECEK

Şimdi bir şey daha söylüyorum. Marketlerde benim vatandaşımız dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 market var tarım kredi, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de. Şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı. Özellikle 20, 30, 40 çeşit üründe de.

"DOĞAL GAZI ÇIKARDIĞIMIZ ANDAN İTİBAREN TÜM BÖLGEDE HAVANIN NASIL DEĞİŞTİĞİNİ GÖRECEKSİN"

Hele hele şu doğal gazı bir çıkaralım. Doğal gazı çıkardığımız andan itibaren tüm bölgede havanın nasıl değiştiğini göreceksin. Geçen gün Abdülhamit Han gemimizi uğurladık ama Yunanistan çok rahatsız olmuş, Erdoğan ne yapıyor demiş. Erdoğan bir şey yapmıyor, görevini yapıyor. Bizim şu an 4 tane sondaj gemimiz var. Gençler dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Şunu da unutmayacağız; bize durmak yakışmaz. Durmak yok, yola devam. Süratle, şu salonları biz yaptık niye yaptık? Ankara gibi bir yerde böyle bir salon var mıydı? Yoktu. Bunların hepsini Ankaramıza, İstanbulumuza biz kazandırdık. Hani bunlar sanattan, kültürden yanaydı. Neden yapmadılar?

Dün akşam Slovenya Cumhurbaşkanı'nı ağırladık ve kendisine buraları gösterdim, tebrik etti, hayran oldu. Hemen yanda Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi var, 24 saat açık. Oraya gelenler çayını, kahvesini, kekini, çorbasını ücretsiz alıyor. Ben de iftihar ediyorum, niye iftihar ediyorum, milletim adına iftihar ediyorum. Özel bir proje çalışmasıyla orayı yaptırdık ve muhteşem bir eseri Ankaramıza kazandırdık. Durmadık, yan gelip yatmadık, Bay Kemal gibi musluk açma töreni yapmadık, biz bu işleri yaptık. Bir de Kağıthane'de temel atmama töreni yapıyorlar, ne günlere kaldık!

Bu ülke için, bu millet için tuğla üstüne tuğla koyan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Bugün resmi açılışını yapacağımız 34 hidroelektrik santralimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla ülkemize katkı sağlayan girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum.