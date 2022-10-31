Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı

Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda yaptığı konuşmada koronavirüs salgını döneminde yaşanan sağlık hizmetlerinin yetersizliğine değinirken Türkiye Yüzyılının en iddialı alanlarından biri de sağlık alanı olduğunu dile getirdi. Erdoğan sona eren tahıl anlaşmasına hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Hotel'de düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gönül coğrafyamızın her bir köşesindeki dostlarımızla artık ortak hayalleri paylaşıyoruz. Dünyanın doğrudan insanın varoluş gayesi arayışında olduğu dönemde Türkiye Yüzyılı deniz feneri mahiyetinde olacaktır. Tabiattaki her şeyi bir eşya olarak gören anlayışın insanı da aynı kategoriye yerleştirmesi kaçınılmazdır. Nitekim öyle de oldu.

Kovid-19 salgını dünyayı kasıp kavurmaya başladığında dünyadaki sağlık otoriteleri bir dizi tedbir tavsiyesi açıklamıştı. Tam da o günlerde İbni Sina'nın hayatını anlatan Film de benzer tavsiyelerin çok daha fazlasıyla bu büyük alim tarafından verildiği görülüyordu. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli bilim çalışmalarını teknoloji kutsaması hastalığından uzak şekilde sürdürmemiz şart.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı

Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkeleri sağlıkta da belirli bir gelir seviyesinin üstündeki insanlara yüksek standartta hizmet veren bir sisteme sahiptir. Gelişmiş ülkelerde hastane kapılarına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele eden insanların hikayelerine hepimiz şahit olduk. Hastaların ilgisizlikten öldüğü yaşlı bakım evlerinden görüntülerle karşılaştık.

"İNSANIMIZIN TÜKETTİĞİ HER 100 İLAÇTAN 89'UNU YERLİ ÜRETİMLE SAĞLIYORUZ"

Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı ise insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları önümüze sermiştir. Bunda 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü sağlık altyapısı vardır. Şehir hastanelerimiz ile yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda büyük pay sahibidir. İnsanımızın tükettiği her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülke arasına girdik.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu! Tahıl anlaşmasındaki kararı açıkladı

Türkiye Yüzyılının en iddialı alanlarından biri de sağlık alanı. Kanser ilaçlarını ücretsiz hale geldik. Tıbbi cihaz alanında ithalatın ihracatı karşılama oranını yüzde 55'e çıkardık. Sağlıkta dijitalleşmeyi ve verdiğimiz hizmetleri yakın coğrafyamızla paylaşıyoruz. Teşhis ve tedavi hizmetlerimizi küresel seviyede söz sahibi olmayı sağlayacak bir aşamaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi son dönemde dünyada tıp alanında temsil eden bir bilim insanı da Aziz Sancar'dır. Aziz Sancar hocamıza sevgilerimizi gönderiyoruz.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Dünya buğday üretimimin 3'te biri Ukrayna ve Rusya tarafından gerçekleştirilmektedir. İstanbul'da kurduğumuz mekanizma ile 9 milyon ton tahılın dünyaya ulaşmasını sağladık. İnsanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz.

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