Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ben inanıyorum, 2023 seçimlerinde rekor oyla kazanacağız"

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız." dedi.

İrem Yıldız
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen , İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

GÖÇMEN ÖLÜMLERİ

''Yapacağımız istişare vatanımız ve millletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Osmanlı'nın gerilemesi ile beraber Akdeniz de emperyalist işgale teslim olmuştur. Akdeniz'in bugün gerilimle, göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz

Suriye'de iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce çocuk ve mazlum son nefesini Akdeniz'in sularında verdi. Batılı devlet ise bu durum karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben inanıyorum, 2023 seçimlerinde rekor oyla kazanacağız

MERSİN'DEKİ PKK SALDIRISI

"Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti. Teröristler hak ettikleri karşılığı anında buldular.

Şehit polisimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı polisimize de şifa temenni ediyorum. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar.

HDP'yi meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde dökülen kanların izi var."

YUNANİSTAN İLE OLAN GERGİNLİK

"Mavi Vatan'daki çıkarlarımızı sonuna kadar savunmaktan çekinmeyiz. Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz.

Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun çok ötesinde. Yunanistan'ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben inanıyorum, 2023 seçimlerinde rekor oyla kazanacağız

"MİLLETİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

"Ekonomideki güçlenmeyi yılbaşından sonra hep beraber göreceğiz. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Avrupa büyük sıkıntılar yaşarken havacılık sektörümüz tarihinin en önemli başarılarını yaşıyor.

Enerjide zamanında attığımız stratejik adımların meyvelerini topluyoruz. Tüm bunları yaparken de vatandaşlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmıyoruz. Milletimize sahip çıkıyoruz."

"MUHALEFET ÇAMUR ATIYOR"

"2023'e yaklaştıkça muhalefet kanadının farklı yollara tevessül edeceği anlaşılıyor. Projelerimize kara çalıyorlar. Biz artan kira ve konut fiyatlarını dengelemek ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bir sosyal konut projesini hayata geçirdik.

Muhalafet ne yapıyor, çamur atıyor. Bir milyon 170 bin konutu inşa ettikten sonra da sahiplerimize teslim etmişiz. Biz kendimizi ispat etmişiz. Üstelik sosyal konut projemize de rekor düzeyde bir başvuru varken 14 tane büyükşehir belediyesiyle siz ne yaptınız, biraz da onu anlatın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben inanıyorum, 2023 seçimlerinde rekor oyla kazanacağız

''2023 SEÇİMLERİNİ REKOR OYLA KAZANACAĞIZ''

"İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız. Bu kadro bu işi başarır, ben size inanıyorum. Ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz milletYen kopuk siyasetçi değiliz unutmayın, milletten kopuk siyasetçi olmaz''

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