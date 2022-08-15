Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partinin 21.Kuruluş Yıl Dönümü programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Cumhur İttifakı'nda birlikte yol yürüdüğümüz yol arkadaşım Sayın Devlet Bahçeli, sizleri hürmetle selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi rol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum.

Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yürüdük elhamdülillah. Girdiğimiz yüce gönüllere, sevgiyi muhabbeti kalplere saçtık elhamdülillah. Dirildik pınar olduk, irkildik ırmak olduk, dünya ile yarışır olduk, aştık elhamdülillah. Beri gel kucaklaşıp uzak isek yakınlaşalım. Ülkemizi daha da büyütelim.

Evet bundan tam 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü "Artık Türkiye'de hiçbir şey eski gibi olmayacak" diyerek AK Parti'nin kuruluşunun müjdesini milletimizle paylaştık. Bizim önümüzü okuduğumuz bir şiiri bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

Gençler Türkiye'nin siyasi ekonomik ve sosyal açıdan en sıkıntılı döneminde AK Parti'nin kurucular kurulunda yer alarak bu davaya omuz veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bu yana AK Parti'de görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime, vatandaşıma teşekkür ediyorum.

Ne sebeple olursa olsun bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıl dönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

Her şey gibi bu büyük davanın mensubu olmak da nasip işidir. AK Parti kadroları olarak kendi işimize bakacağız. Sizlerin de yakından bildiği gibi AK Parti 21 yıl önce siyaset sahnesine adım atmakla Türkiye'de yeni bir dönemi başlatmış ve bu ülkeyi uçurumun eşiğinden kurtarmıştır. Hamd olsun asırlık eksiklikleri tamamlayarak ülkemizi hep yukarıya taşıdık. Tüm ilçeleri mahalleleri beldeleri ile 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle ve projelerimizle damgamızı vurduk.

Yürüttüğümüz bu kutlu mücadeleyi 2023 seçimlerini de kazanarak inşallah taçlandıracağız. Türkiye 2023 vizyonunu, artık demokrasi ve kalkınmada eksiklerini tamamlama üzerine değil, siyaseti ve ekonomi ise dünyanın en iyileri arasında yer almak üzerine inşa etmektedir. İçimizdeki gafillerin bizi bu yoldan alıkoymasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Irkçı ve mezhepçi nefretin milletimizin birliğini ve beraberliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.

Şu kalan 10 ayda büyük bir gayretle koşmaya var mıyız? AK Parti'nin genel başkanından teşkilatlarına, tüm mensupları bu büyük sorumluluğu üstlenmiştir. Tüm yol arkadaşlarımdan var gücüyle çalışmasını bekliyorum.

Her ne kadar birileri hala ülkemizi; vesayet özlemcisi, çatışmadan beslenen iklimine geri döndürmek istiyorlarsa da bunu başaramayacaklar. Bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise biz sadece acıyoruz. Biz Türkiye'yi bir asır öne çıkarmaya çalışırken, bir asır geriye döndürmeye çalışanlara gereken cevabı vereceğiz. Yaptığımız eserleri yıkma vaadiyle çıkanlara kimse karşılık vermiyor.

Milletimiz iradesini sandığını yansıtırken gözettiği ölçüler çok farklıdır. Önce bu ülkeye kazandırılan eserlere bakılacaktır. Eğitimde AK Parti iktidarı neler yaptı, sağlıkta, ulaşımda, dış politikada neler yaptı. A'dan Z'ye benim milletim bunları gözden geçirecek. Ardından kendisi ve evlatları için en iyi geleceği kimin hazırlayacağına bakacaktır.

Bir gençlik için en önemli olan nedir? Birinci derecede eğitim ve öğretimdir. Bunu başarıyla Türkiye'de gerçekleştiren biz olduk. Kardeşlerim ben 75 kişilik sınıflarda okudum. Aynı dönemde 100-110 kişilik sınıflarda okuyanlar vardır. Şimdi ise 15-20 kişilik sınıflarda yavrularımız eğitim görüyor. 76 üniversite ile devraldık. Şu an 209 üniversite var. Ama bu CHP faşist zihniyeti ne diyor; 'Bu kadar üniversiteye ne gerek var?' Bunların mantığı bu.

Hakkari'de de, Şırnak'ta da Iğdır'da da üniversitemiz. Hangi ilimiz olursa olsun. Hepsinde üniversitemiz var. Artık öğrencilerimizin ayağına profesörlerimiz, doçentlerimiz geliyor. Onlara bulundukları illerde dersini veriyor. Bunu biz hallettik.

Eğitimde bu adımları atarken, sağlıkta neler yaptık? 19 tane dev şehir hastanemiz var. İstiyoruz ki hiçbir ilimizde bu sorun yaşanmasın. Ankara'da ikinci şehir hastanesini de açıyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu sen SSK'nın başındaydın. Çık da deki; şu hastaneyi de ben yaptım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kurumu çökertmesi yeter.

Spor tesisi sayımızı 1575'ten 4 bin 133'e; Yüksek Öğrenim Yurt kapasitesini 182 binden 746 bine çıkarttık.

Terörle mücadeleyi sınırlarımızın dışına taşıyarak, organize suç örgütlerinin başını ezerek, emniyeti artırarak vatandaşlarımızın huzurunu sağladık. Göreve geldik, 28 bin 700 kilometre bölünmüş yola sahibiz. Şunları iyi bilin; ve bunları bilmeyen gençlere de anlatın.

TOKİ kanalıyla milletimiz konut almaya hazırsa; Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle bu konutları yapacak. Milletimizin satın almasına sunacağız."



Detaylar gelecek..