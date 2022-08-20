Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da konuştu: "Biz Türkiye'nin geleceğiyiz, milletin umuduyuz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da yapımı tamamlanan projeler için düzenlenen toplu açılış töreninde konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticiyi sevindirecek müjdeyi de verdi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MÜCADELEMİZİ BUGÜNLER İÇİN VERDİK"

"Darbecilere karşı göğsümüzü bugünler için siper ettik. Saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Emeklerimizin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz.

Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il ve ilçe yok. Biz aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük.

Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde ülkemiz hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyorsa sebebi budur. Biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuduyuz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayalini gerçekleştirmek için buradayız. İnsanımızın beklentilerine cevap verecek yeni sözleri sadece biz söylüyoruz.

"TERÖRİSTLER KAÇIYOR, BİZ KOVALIYORUZ"

Karşımızdakiler milletimize geleceği değil eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, bir çaba sergilemiyorlar. Koalisyonların, krizlerin güzellemesini yapıyorlar. Şu anda Gabar'da biz varız, Cudi'de, Tendürek'te biz varız. Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz.

Bu yılın sonunda kendi otomobilimizi üretiyoruz. Biz Savunma Sanayiimizin dışa bağımlılığını azalttık. Yüzde 80 yerli hale getirdik. Şimdi İHA'larımız var. SİHA'larımız var. AKINCI'larımız var. Terör örgütlerimizi bunlarla inlerinde vuruyoruz. Bunlar Bay Kemal'i de terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış bir ülkeyiz.

"ÜZÜM ALIM FİYATINI 27 LİRA OLARAK BELİRLEDİK"

Ülkemizi 2053 vizyonu küresel ve ekonomi vizyonunun en üst seviyesine çıkarmak hedefimiz. Bizim farkımız yaptığımız eserlerle, hizmetlerle yatırımlarla konuşmaktır.

Manisalı çiftçilerimize toplam 4 milyar lira tarımsal destek verdik. Buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret ettim. Hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından üzüm sultani çekirdeksiz üzüm alım fiyatını açıklıyorum. Geçen yıl alım fiyatı 13 liraydı. Fiyatı 27 lira olarak belirledik."