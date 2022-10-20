Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: "Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl'i ne hale getirmişler. Kardeşime sordum AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.

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"BUNLARIN TAZMİNİNİ İSTEMEK, KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK LAZIM"

Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.

"AZERBAYCAN KÜLLERİNDEN DOĞRULARAK YENİDEN AYAĞA KALKIYOR"

Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor.

Havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergedir. Azerbaycanlı kardeşlerimin azat edilmiş topraklara geri dönmeye başlaması da bizi ziyadesiyle sevindiriyor.

Ağalı Köyü'nü gördük, hakikaten oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Burası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor.

Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de ifade etti. Burada en önemli şey su. Su konusunda kısa zamanda burada barajı da yapmak suretiyle su sorununu da giderecek, tarımda atılacak adımlardan çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki bizim de gördüğümüz de bu.

Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayretindeler. Bir yıl sonra geldiğimizde Cebrayil yolunun daha farklı hale geleceğini düşünüyorum.

Başta tarım, yeşil enerji, akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma içinde attığımız adımlar var.

ALİYEV: TÜRKİYE BÖLGEDE SÖZ SAHİBİDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şanlı tarih bizim müşterek tarihimizdir. İnşat işlerinde Türkiye şirketleri bizimle beraber çalışıyor. Onlara minnettarız ki kısa dönemde büyük işler görüyor. İmar etmek için daha büyük işler görülecek. Resmi tören Cebrayıl'da yapıldı. Aslı Cebrayıl şehri yoktu. Bu oturduğumuz yerde binalar olup, insanlar yaşıyordu. Ama Ermeniler şehirlerimizi yerle bir etmişler. Cebrayıl şehrinde bu dağılmış binalar kaldı. Görün onlarda ne kadar Azerbaycan halkına karşı nefret var ki bütün binaları yerle yeksan ettiler.

Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir"