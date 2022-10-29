Canlı yayın | Yerli otomobil TOGG banttan iniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor

Canlı yayın | Yerli otomobil TOGG banttan iniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşuyor

İrem Yıldız
Editör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un üretileceği Gemlik Kampüsü'nün açılışı için Bursa'nın Gemlik ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Devamı gelecek...


YERLİ OTOMOBİL TOGG HAKKINDA

Türkiye'nin Devrim otomobiliyle başlayan yerli otomobil girişimi 60 yıl sonra gerçeğe dönüştü. 2018 yılında başlanan çalışmalar sonrası Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortaklığıyla kuruldu.

ARAÇLAR 2019’DA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yüzlerce mühendisin gecesini gündüzüne katarak gerçekleştirdiği çalışmalar sonrası beklenen an geldi. Tarihler 27 Aralık 2019'u gösterdiğinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde yerli ve milli otomobil TOGG'un SUV ve sedan modelleri tanıtıldı.

TESİS TAMAMLANDI

Elektrikli otomobilin daha sonra Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan tesiste üretilmesine karar verildi. Bu doğrultuda 18 Temmuz 2020’de de temeli atılan 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesiste 1800 işçi çalıştı.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen TOGG, endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar.

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