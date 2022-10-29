Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik"

Togg Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreninde açılış konuşması gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg kullanıcısına göre dönüşen, kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji” dedi.

YAYINLAMA
Google News
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Togg Gemlik Kampüsü'ndeki açılış törenine katıldı. Törende açılış konuşmalarını gerçekleştiren bakanlardan biri olan Mustafa Varank, “Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek. Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik. Togg’un sürekli öğrenmesi, bize uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Togg kullanıcısına göre dönüşen, kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji” dedi.

"TOGG'U HAYAL OLMAKTAN ÇIKARIP GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi.

7’den 77’ye bu ülkenin her ferdinin hasret olduğu yerli otomobilimiz Togg’u hayal olmaktan çıkarıp bugün itibariyle gerçeğe dönüştürüyoruz. 2 yıl önce temelini attığımız fabrikanın açılışını gerçekleştirip üretim bandından ilk araçları indireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına heyecan, coşkuyla hazırlanıyoruz. Mevcut ihtiyaçlarımızı karşılarken, diğer yandan geleceğin taleplerini belirleyen projelere hız verdik. Togg’da otomotiv endüstrisinin geleceğine yön verecek. Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik. Togg’un sürekli öğrenmesi, bize uygun çözümler sunmasını mümkün kılıyor. Togg kullanıcısına göre dönüşen, kullanıcısını dönüştüren bir teknoloji. Togg’u üreteceğimiz tesisimizi de bir fabrikadan daha fazlası diyoruz. Burası karbon emisyonunun azaltılması, geri dönüşüm, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile dünyada fark oluşturacak. Boyahanemiz uçucu organik salınımı miktarı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da biri. Avrupa’daki yasal sınırın 7’de biri. Avrupa’nın en temiz boyahanesi. Çevre dostu akıllı aracımız, çevre dostu akıllı bir tesisten yola çıkacak. Şimdiden Avrupa’nın köklü yatırımlarına ilham oldu. Müteahhidimiz Avrupa’daki yeni tesislerin yüklenicisi oldu. 20 yılda güçlü Ar-Ge ve eko sistem inşa ettik. Yenilikçi teknolojik tabanlı girişimler, küresel pazara açılma kapasiteleri ile bağımsızlığın öncüsü olacaklar. 20 yıldır sanayimizi, insan kaynağımızı dönüştürmek ve geliştirmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin 4 yanındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizle, tekno parklarla yeni fikirlerin ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyoruz. Teknoloji girişimlerinin performansı, ülkemizin potansiyelini gözler önüne seriyor. Ar-Ge ofisleri Türkiye’nin hayallerini gerçekleştirecek teknoloji üssü oldu. Küresel markaların oluşmasını ve değeri milyar dolarlarla ölçülen Türk girişimlerinin çıkmasını sağlıyoruz”

"TERSİNE BEYİN GÖÇÜNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI"

“Togg’da en büyük teknoparkımız olan bilişim vadisinin ev sahipliğinde ilk tohumlarını attı. Togg bu anlamda Ar-Ge ve yenilik eko sisteminin yüz akı çıktılardan bir tanesi. Aracımız fikri mülkiyetteki özgürlüğünü, geliştirdiği teknolojinin özgünlüğünden alıyor. Togg yüzlerce tedarikçiyi işin içine katıp onların teknolojik yetkinliklerini geliştirip küresel rekabete hazırlıyor. Farklı düşünebiliyor, özgün ve yeni ürünleri elde ediyoruz. Togg yerli tedarikçi ağını o kadar genişletti ki, ülkemizin her köşesinde togg’a üretim yapıldığına şahit oluyoruz. Elektrikli araçlar alanında henüz başlangıç aşamasındaki sanayinin dönüşüm ve gelişimine togg büyük katkı sağlıyor. Büyük bir platforma dönüştü. Yurtdışındaki başarılı mühendisleri, tasarımcıları ekibimize dahil ettik. Tersine beyin göçüne önemli katkılar sağladı”

"BİR NUMARALI ÖZGÜVEN PROJESİNDEN BİRİSİ OLDU"

“Bunu ısrarla anlamak istemeyenler de yok değil. Togg projesinin direksiyonunda Hans, George yok, Ayşe Mehmet var Türkiye var. Cumhurbaşkanım siz bu milletin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürecek babayiğitler arıyoruz dediniz. Onlar ses verip bu yatırımı gerçekleştirdiler. Devletimizin cömert teşvikleri de bu proje arkasında durdu. Bu iş onca başarımıza rağmen milletimizin bir numaralı özgüven projesinden birisi oldu. Böyle bir projenin altından kalkmak için verilen destek ve babayiğitler elbette önemli. Bu proje arkasında güçlü ve sağlam irade olmasaydı bu hayal asla gerçeğe dönüşmezdi. O yüzden bu projenin de bu ülkenin de 20 yıldır o sağlam iradeyi gösteren bir tane baş babayiğidi var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler
Son dakika| Yerli otomobil TOGG banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu
Son dakika| Yerli otomobil TOGG banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi
Yerli otomobil TOGG'un renkleri belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden esinlenildi!
Yerli otomobil TOGG'un renkleri belli oldu! Türkiye'nin güzelliklerinden esinlenildi!
0
1
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika| Yerli otomobil TOGG banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu
Son dakika| Yerli otomobil TOGG banttan indi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuştu
Böyle adaletsizlik görülmedi! Yaklaşık 40 yıldır suçsuz yere hapis yatan adam, DNA testi sonrası serbest bırakıldı!
Böyle adaletsizlik görülmedi! Yaklaşık 40 yıldır suçsuz yere hapis yatan adam, DNA testi sonrası serbest bırakıldı!
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi
Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi
Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi
Son Haberler
65/1-b (c) Trafik Cezası Nedir? 65/1-b (c) Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
65/1-b (c) Trafik Cezası Nedir? 65/1-b (c) Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Otomobile dair her şeyi unutun, Togg bir otomobilden fazlası derken ciddiydik"
65/1-b(b) Trafik Cezası Nedir? 65/1-b(b) Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
65/1-b(b) Trafik Cezası Nedir? 65/1-b(b) Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Feministler buna çok kızacak! Bu ülke cinsiyet ayrımında bambaşka bir boyuta geçmiş, kadın ve erkekler farklı dili konuşuyor...
Feministler buna çok kızacak! Bu ülke cinsiyet ayrımında bambaşka bir boyuta geçmiş, kadın ve erkekler farklı dili konuşuyor...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
Son dakika | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı
Çok Okunanlar
Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi
Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP arasındaki fark...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir"
ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...
ABD'de kan donduran olay! Cinsel ilişki isteğini reddeden sevgilisini...
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı! Türkçe detayı dikkat çekti
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte kararlıyız
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!