Canlı yayında açıkladı: "Virüs gözler ve kulaklardan bile girebilir"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı aylardır ablukası altına alan virüs büyük paniğe yol açmaya devam ediyor. Bir sonraki emre kadar soğağa çıkılmamasının talep edildiği Vuhan'daki Türk öğretmen Burcu Öner, CNN Türk ekranlarına çıktı ve bölgede yaşananları tek tek anlattı. Öner "Ayın 23'ünden beri evden dışarı çıkmıyorum, pencereleri dahi açmıyorum. Çünkü bu virüs aşırı tehlikeli, doktorların söylediğine göre gözlerden ve kulaklardan bile virüs girebiliyor. bu sebepten ötürü pencereleri dahi açamıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Çin'in Hunebi eyaletine bağlı Wuhan kentinde görülen ardından ülke genelinde oldukça büyük etkisi olan koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı her geçen gün yükseliyor.

32 VATANDAŞIMIZI TAHLİYE EDECEĞİZ

Bölgede ölümlerin azalması adına Çin yönetimi de koronavirüs için birtakım önlemler aldı. Dün yapılan açıklamada ise Çin yönetimi de koronavirüs için birtakım önlemler aldılar. Pekin Büyükelçisi Emin Önen ise şu açıklamalarda bulundu: "Birkaç gün içinde 32 vatandaşımızı aileleri ile birlikte Çin'den tahliye edeceğiz" ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgını nedeni ile bölgede toplu ulaşımın durma noktasına geldiği ve bir sonraki emre kadar sokağa çıkarılmamasının talep edildiği bilgisi var.

VİRÜS GÖZLER VE KULAKLARDAN BİLE GİREBİLİR

Koronavirüs'ün gözler hatta kulaklardan bile girebileceğini özellikle vurgulayan Öner, açıklamalarına şöyle devam etti: Şu anda herkes Vuhan'da havalimanına nasıl geçeriz diye araştırıyor. Giden arkadaşlar hangi vasıtalar aracılığı ile ulaştılar biz öncelikle bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii bunu başaramazsak, konsolosluğumuz eminim bizi havalimanına götürmek için çalışmalar yapacaktır diye düşünüyorum. Toplu taşıma zaten söz konusu değil en azından şuan için, şehir içindeki taksileri de asker ve polisler kullanıyor. Taksilerde zaten sadece erzak gönderimi yapılıyor.

KONSOLOSLUK BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİ

Benim havalimanına gidiş mesafemin 60km'den uzak olması lazım. Üniversitedeki Türk arkadaşlar ile birlikte koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bizi havalimanına götürecek servislerin eve gelmesi yönünde bir şey ayarlamaya çalışıyoruz. Dün konsolosluk bizimle iletişime geçti. Eşyalarınızı hazırlayın dediler ancak hangi eşyaları alabiliriz ve ne kadar eşya toplayabiliriz bu konuda bilgi alamadık. Bundan sonraki süreçte tekrardan bilgilendireceklerini umuyoruz.

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