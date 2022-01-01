Canlı yayında birbirlerine girdiler! Gazeteci Faruk Aksoy'un Diyanet'i hedef alması, konukları çileden çıkardı!

Habertürk ekranlarında Nedir Ne Değildir programına konuk olan Gazeteci Faruk Aksoy ve hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen arasında ipler gerildi. Ekonomi gündemini tartışan ikili arasındaki hararet, moderatör Mehmet Akif Ersoy'a zor anlar yaşattı. Aksoy'un tartışma esnasında sesini yükseltmesine, konuklardan Şaban Sevinç "Siz neden bu kadar yükseldiniz" diye tepki gösterdi.

"DİYANET'İN HER DEDİĞİNİ UYGULUYORMUŞUZ GİBİ..."

Ekonomide "Nas" başlığına değinen Faruk Aksoy, "Sanki Diyanet'in her dediğini uyguluyormuşuz gibi yaşıyoruz da, gelmiş burada ekonomiden örnek veriyorsunuz, Nas'ın bu konuyla ne alakası var?" ifadelerini kullanması, Prof. Dr. Ersan Şen ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'i sinirlendirdi. Aksoy'un cümlelerine "Neden öyle söylüyorsunuz? Diyanet'in söylediklerini hayatının her anında yaşayan bir çok insan var" diyerek tepki gösteren Şaban Sevinç, Prof. Dr. Ersan Şen'e destek verdi.

Aksoy'un konuştuğu anlarda, sesini yükselterek savunma açıklamalarında bulunan Prof. Dr. Ersan Şen, sonrasında sakinleşerek, programda yaşanabilecek kavgayı önledi.

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