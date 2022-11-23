Canlı yayında depreme yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın zor anları!

Gölcük'te meydana gelen 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan NTV haber spikeri zor anlar yaşadı.

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Merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan ve 5,9 büyüklüğünde ölçülen deprem Sakarya, Kocaeli ve Bolu başta olmak üzere, İstanbul, Zonguldak, Bursa, Ankara, Eskişehir, Tekirdağ'dan da hissedildi.

Ortalama 30 saniye sürdüğü düşünülen deprem vatandaşları uykusundan uyandırdı.

SPİKERİN ZOR ANLARI:

Deprem esnasında haber sunan NTV spikeri Buse Yıldırım'ın da depreme yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Depreme yakalandığı sıralarda "deprem" diye arkadaşlarını uyaran Yıldırım, soğuk kanlılığını korudu.

Yıldırım, depremin şiddetini artırmasıyla birlikte sunduğu habere ara vermek zorunda kaldı.

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