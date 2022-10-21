Canlı yayında gergin anlar! DP'li Cemal Enginyurt ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu birbirine girdi!

Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'ye atılan kimyasal silah yalanı üzerinden tartışma yaşadı. Tepkiler üzerine Tanrıkulu canlı yayını terk etti.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Altılı masadan CHP, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin isimleri TV5 kanalındaki canlı yayına katılarak değerlendirmelerde bulundu. Programda Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerine atılan kimyasal silah yalanı konuşuldu.

Yalana ilk sahip çıkanlardan olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına rağmen, "Doğru mu, değil mi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yapacak." dedi.

Canlı yayında gergin anlar! DP'li Cemal Enginyurt ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu birbirine girdi!

"İNSANLAR BİZE BUNLAR PKK SAVUNUCUSU DİYOR"

Tanrıkulu'nun sözleri sonrası söz alan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Sezgin Bey hukukçu olabilirsin, insan hakları savunucusu olabilirsin ama altılı masadaki bir partinin milletvekilisin. Böyle bir iddiayı sorduğunuzda insanlar da haklı olarak bize 'Bunlarla mı birlikte yürüyorsunuz? Bunlar PKK savunucusu.' diyor. Biz PKK'yı lanetleyenlerdeniz. Bizi niye töhmet altında tutuyorsunuz. Hala sözlerini savunuyorsun. İnsan hakları adına sordum diyorsun." diye konuştu.

Canlı yayında gergin anlar! DP'li Cemal Enginyurt ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu birbirine girdi!

"TÜRK ORDUSUNU TÖHMET ALTINDA BIRAKAMAZSIN"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'ya teröre karşı mücadele veriyor. Biz destekliyoruz." diyen Cemal Enginyurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla sen çıkıp 'PKK'ya karşı kimyasal silah kullanıldı' diyorsun. Varsa belgesi o belgeyi ortaya koymakla mükellefsin. Hukukçusun hukukçu. İddia sahibi ispatla mükelleftir. 'TSK kimyasal silah kullandı' diyorsan 'Soru sordum ve cevap aldım' diyemezsin. Bunu belgeleyeceksin. Türk ordusunu töhmet altında bırakamazsın. Buna müsaade etmem. Biz Millet İttifakı'nın mensuplarıyız. Dolayısıyla sizin böyle bir tavırla, bu milleti bölecek, parçalayacak bir davranışa gitmenize müsaade etmeyiz."

Tanrıkulu, gelen tepki üzerine canlı yayını terk etti.

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