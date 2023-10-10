Canlı yayında Kılıçdaroğlu'dan gaf üstüne gaf! Partililer hemen düzeltti!

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'teki Ankara gar patlamasının tarihini hatırlatırken bir hata yaptı.
Konuşmasında, Ankara'da 10 Ekim 2015'te meydana gelen gar patlamasının yıldönümünü anmak istedi ancak tarihi yanlış hatırlayarak "10 Aralık" dedi.
PARTİLİLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ
CHP liderinin konuşmasında üst üste tarihi yanlış hatırlaması üzerine grup toplantısında bulunanlar, kendisine "10 Ekim" diye uyarılarda bulundu.