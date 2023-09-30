Canlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındı

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul'da gözaltına alındı.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat'ın ardından ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem oldu.

SILA DOĞU İSTANBULDA GÖZ ALTINA ALINDI

'Kokain' kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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