Canlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındı

Son günlerde gündem olan Kara para aklama iddiasıyla günde gelen Dilan Polat'ın ardından ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf edince emniyet güçleri tarafından İstanbul'da göz altına alındı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Canlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındı

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul'da gözaltına alındı.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat'ın ardından ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video ile sosyal medyada gündem oldu.

SILA DOĞU İSTANBULDA GÖZ ALTINA ALINDI

'Kokain' kullandığını itiraf eden Sıla Doğu polis tarafından İstanbul’da gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı xanax sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı extacy hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Yakalanan Sıla Doğu, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Önce kirli çamaşırlarını ortaya döktüler, sonra can ciğer oldular derken yeniden birbirlerine girdiler! Nez Demir'den Dilan Polat'a: "Allah belanızı versin, rezilsin!"Önce kirli çamaşırlarını ortaya döktüler, sonra can ciğer oldular derken yeniden birbirlerine girdiler! Nez Demir'den Dilan Polat'a: "Allah belanızı versin, rezilsin!"

Güzellik Uzmanı Dilan Polat: "Kış aylarında cildimize dikkat"Güzellik Uzmanı Dilan Polat: "Kış aylarında cildimize dikkat"

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı
Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı
Ece Ronay video yayınlayarak herşeyi anlattı, yardım istedi: Başıma gelecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir!
Ece Ronay video yayınlayarak herşeyi anlattı, yardım istedi: Başıma gelecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir!
Elon Musk'ın Türkçe bilen eleman ilanına Demet Akalın başvurdu! Türkçesiyle alay konusu oldu!
Elon Musk'ın Türkçe bilen eleman ilanına Demet Akalın başvurdu! Türkçesiyle alay konusu oldu!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Halk TV'de vatandaşa sokağa çıkma çağrısı yapıldı!
Son Haberler
Pendikspor iyi oynamasına rağmen bir türlü kazanamıyor, Trabzonspor 2-1 Pendikspor
Pendikspor iyi oynamasına rağmen bir türlü kazanamıyor, Trabzonspor 2-1 Pendikspor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok ser açıklama: ''Burası dingo'nun ahırı değil kimse terbiyesizlik yapmayacak''
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok ser açıklama: ''Burası dingo'nun ahırı değil kimse terbiyesizlik yapmayacak''
Canlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındı
Canlı yayında kokain kullandığını açıklamıştı, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu İstanbul'da göz altına alındı
İstanbul Valiliği Pazar günü için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor: Sel, su baskını, heyelan, yıldırım!
İstanbul Valiliği Pazar günü için alarm verdi! Çok kuvvetli geliyor: Sel, su baskını, heyelan, yıldırım!
Sanatçı Nilüfer'in covid-19 testi pozitif çıktı! 'Neye niyet, neye kısmet'
Sanatçı Nilüfer'in covid-19 testi pozitif çıktı! 'Neye niyet, neye kısmet'
Ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu! Daha önce de ölümden dönmüştü!
Ünlü oyuncu Nejat İşler alkol yüzünden yine hastanelik oldu! Daha önce de ölümden dönmüştü!
Çok Okunanlar
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Bill Gates'ten şoke eden yeni öneri, bu kez ağaç çıkışıyla gündeme geldi, çevrecilerden büyük tepki!
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Sıfır araç alacaklara iyi, ikinci el araç satıcılarına kötü haber! Sıfır araç teslim tarihleri üç aydan 3 saate düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
Motosiklet ile otomobilin feci şekilde çarpıştı, motosiklet sürücüsü takla atarak aracın diğer tarafına düştü
İstanbul'da ünlü gece kulübüne operasyon! Yabancı turist müşterilere, yabancı kadınlarla tuzak kuruyorlardı
İstanbul'da ünlü gece kulübüne operasyon! Yabancı turist müşterilere, yabancı kadınlarla tuzak kuruyorlardı
Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?
Yılmaz Güney'in Ailesi Farah Zeynep Abdullah'a ne dedi? Neden tepki gösterdi?
Ünlü manken Tuğçe Aral uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı, resimleri neden sildiğini açıkladı
Ünlü manken Tuğçe Aral uğradığı haksızlığı sosyal medyasından paylaştı, resimleri neden sildiğini açıkladı
Yorumlananlar
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!
Pınar Damar davasında avukattan çirkin savunma: Belki öldükten sonra tecavüze uğradı!