Cansel Elçin, eşi Zeynep Bayat'a yaptığı ilginç evlilik teklifini anlattı!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin geçtiğimiz Ağustos ayında evlendiği meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.

Pandemi nedeniyle tatil yapamadıklarını belirten Zeynep Tuğçe Bayat, “Balayı yapmadık. Cansel zaten yoğundu. Sadece iki günlük tatil yaptık” dedi.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin yakında ekranlara bir dizi ile geleceğini açıklayarak:“Yakında dizi çalışmasına gireceğim. BKM’nin hazırladığı 'Sol Yanım' adlı bir dizide rol alacağım. Şimdilik balayını erteledik” diye konuştu.

Ani bir kararla nikâh masasına oturan Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, evlilik süreci hakkında ilk kez konuştu. Bayat'a deniz kenarında evlilik teklifinde bulunduğunu söyleyen Cansel Elçin, “Evlilik teklifi kendiliğinden gelişti. Sahil kenarında bir deniz kabuğu buldum. Onunla Zeynep'e evlenme teklifinde bulundum. Daha önce teklif etmiştim ama ciddiye almamıştı. Fransızca teklif etmiştim havalı olsun diye. İkincisinde elimde bir deniz kabuğu vardı, kabul gördü” ” şeklinde konuştu.

Cansel Elçin ev işlerinde eşi Zeynep Tuğçe Bayat’a yardım ettiğini, temizlik yaptığını söyledi.

"BAZEN TEMİZLİĞİ O YAPAR BAZEN BEN"

“Ev işini kadın yapar” anlayışını doğru bulmadığını belirten Zeynep Tuğçe Bayat, “Evde işleri birlikte yapıyoruz. Birlikte yaşayan insanların birbirine yardımcı olması lazım. Yemek vakit alan bir şey. Kim daha uygunsa o yapıyor. Yardım etmek gibi değil de ikimizin de görevi olarak görüyorum. Bir kadının aslı görevi yemek yapmak değil.” diye konuştu. Şaşırtan evlilik teklifi! Ünlü oyuncu ilk kez anlattıElçin ise, “Ben mutfakta elimden geleni yapıyorum. Bazen temizliği o yapıyor bazen ben yapıyorum. Kadın erkek her şeyi ortak yapıyoruz. Empati kurmak lazım. Sabahtan akşama kadar yatıp her şeyi kadının yapması doğru değil. İki tarafta birbirini idare etmeli.” dedi.