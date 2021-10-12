Cansiparane ne demek, TDK'ya göre Cansiparane kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cansiparane ne demek? Cansiparane TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cansiparane kelimesi. Peki cansiparane ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cansiparane nedir, cansiparane kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CANSİPARANE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cansiparane kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cansiparane kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre cansiparane kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Canını verircesine, özveriyle



CANSİPARANE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çopur Apti, maksat uğruna cansiparane çalışmaktadır.

