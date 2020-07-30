Cansız bedeni E-5 kenarında ağaca asılı şekilde bulundu!

Şaşırtan olay bu sabah saatlerinde İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane E-5 (D-100) yol kenarında, bir erkek cesedi, ağaca iple asılmış şekilde ölü olarak bulundu. Üzerinden sadece çakmak çıkan cesette darp izleri tespit edildi.Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir trafik polisi, D-100 kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cansız bedeni görerek ilgili birimlere ihbarda bulundu.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı inceleme sonucu, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulamadı. Ancak cebinden sadece çakmak çıktığı tespit edildi. Polisin çevrede yaptığı geniş aramada da bir battaniye ele geçirildi.

Olay yerine gelen inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları çalışmada darp izlerine rastlandığı bildirildi.

ÇEVREDEKİLER MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Sabah işlerine gitmek için yola koyulan vatandaşlar, ağaca asılı bir ceset görünce meraklı bakışlarla polisin çalışmalarını seyretti.. Yapılan incelemelerin sonrasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.