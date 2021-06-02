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Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Metin Akdülger ile adı aşk dedikodularına karışan Youtuber Cansu Akın internette Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? sorularıyla vatandaşlar tarafından çokça aratılıyor. Biz de Cansu Akın ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

CANSU AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşında olan Cansu Akın, 5 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukken ailesiyle birlikte Marmaris'e taşınan Cansu Akın, Marmaris Atatürk İlkokulu'nda ve Kenan Evren Ortaokulu'nda ilköğretimini tamamlamıştır. Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni kazanan Akın, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Akademik çalışmaları sürerken YouTube'a yönelen Cansu Akın, 2015 yılından beri global markalarla işbirliklerine imza attığı kanalında lifestyle, seyahat, moda, güzellik üzerine içerikler üretiyor. Kariyerine influencer olarak devam ediyor.

Youtube kanalında 468 bin takipçisi bulunan Cansu Akın, 1.75 metre boyunda, 57 kilo ve Başak burcudur.

Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?

{TITLE_STRIP}Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Filmleri ve dizileri neler?

 SEVGİLİSİ KİM?

Şu sıralar Cansu Akın'ın Metin Akdülger ile aşk yaşadığı iddia ediliyor.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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