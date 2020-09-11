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Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Filmleri ve dizileri neler?

Adı Cansu Akın ile aşk iddialarına karışan oyuncu Metin Akdülger internette Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? sorularıyla çokça aratılıyor. Biz de Metin Akdülger ile ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? Filmleri ve dizileri neler?

Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de bu soruların cevaplarını haberimizde derledik.

METİN AKDÜLGER KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

33 yaşında olan Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında Yıldız Kenter’den oyunculuk eğitimi almıştır. 2012’de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım atmıştır.

Metin Akdülger kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almaktadır. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.

Metin Akdülger kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Sevgilisi ve filmleri

METİN AKDÜLGER SEVGİLİSİ KİM?

Metin Akdülger ile ünlü Youtuber Cansu Akın'ın şu sıralar aşk yaşadığı iddia ediliyor.

{TITLE_STRIP}Cansu Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Metin Akdülger'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Atiye (TV Dizisi)
2018 – Şahsiyet (Ateş) (TV Dizisi)
2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (IV. Murat) (TV Dizisi)
2015 – Kırık Kalpler Bankası (Turan) (Sinema Filmi)
2015 – Analar ve Anneler (Taner) (TV Dizisi)
2103 – Medcezir (Orkun) (TV Dizisi)
2013 – Bensiz (Necip) (Sinema Filmi)

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