Cansu Ateş kimdir? Nereli kaç yaşında? Model Cansu Ateş Biyografisi

2011 yılında Best Model yarışmasına katılan oyuncu ve manken Cansu Ateş, önceki gün İstanbul Esenler Otogarı'nda polis tarafından üzerinden uyuşturucu madde bulundu. Gözaltında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden mankenin hayatı merak konusu oldu. Peki, Cansu Ateş kimdir? Nereli kaç yaşında? İşte, Model Cansu Ateş Biyografisi

CANSU ATEŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MODEL CANSU ATEŞ BİYOGRAFİSİ

24.Best Model Of Turkey 2011 final gecesinin derece alan isimlerden biri olan Cansu Ateş, "Best Photomodel" kategorisinde öne çıktı. 2011 Best Model'deki çıkışının ardından oyunculuğa adım attı.

2017 yılında hakkında uyuşturucu madde kullandığı iddiaları üzerine açılan davada denetim altına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sabah'ta yer alan habere göre, arama sırasında Ateş'in kemerine sıkıştırılmış halde bir paket bulundu. Paketin uyuşturucu madde olduğu belirlenirken genç kadın, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucu maddeyi Etiler'de bir arkadaşından satın aldığını itiraf eden model, erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini ve bu yüzden de zor günler geçirdiği için madde kullandığını söyledi. Ateş hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Esenler Otogarı'nda üzerinde uyuşturucuyla yakalandı! 2011 Best Model yarışmacısı Cansu Ateş, uyuşturucu kullandığını itiraf etti!