Cansu Demirci kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? | Cansu Demirci son hali

Cansu Demirci merak konusu. İnternette Birçok kişi Cansu Demirci hakkında arama yapıyor. Ünlü oyuncunun son hali merak ediliyor. Peki Cansu Demirci kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Cansu Demirci, Selena dizinide Selin Aykar karakteri ile ekran severlerin büyük beğeni ile takip ettiği isimler arasında yer almıştır. Cansu Demirci nerede? kaç yaşında? yeni dizilerde oynuyor mu?, boyu ve kilosu gibi bilgileri ile sizlerle.

Başarılı oyuncu, 1992 yılının Nisan ayında İstanbul’da doğmuştur, burcu boğa, boyu ise 1.65 cm’dir.

CANSU DEMİRCİ'NİN EĞİTİM HAYATI

3.5 yaşından itibaren Bale yapmaya ve eğitimini almaya başlamıştır. Ortaokul dönemine kadar eğitim hayatını İstanbul Beyoğlu’nda sürdürmüştür. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu’nu tamamlayan Cansu Demirci daha sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslar Arası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur.

CANSU DEMİRCİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2003 yılında Sihirli Annem ve Sihirli Lamba, 2006 yılında Selena, 2009 yılında Adanalı, 2011 yılında Bir Zamanlar Anadolu ve 2014 yılında Gurbette Aşk gibi projelerde rol almıştır. Özellikle Selena ve Sihirli Annem isimli diziler ile büyük bir çıkış yakalamıştır. Selena’da üç kız kardeşin en büyüğü olarak, Dilara Kurtulmuş (Nazlı) ve Gizem Güven (Leyla) ‘nın ablası rolünü üstlenmiştir. Ayrıca dizide Sinem Kobal, Gökhan Keser ve Parla Şenol gibi isimler yer almıştır.

İyi niyetli ve hayvanlarla konuşan bir karakter olan Cansu Demirci o karakterin kendisine göre aşırı iyi olduğunu bazı olaylarda gerçek hayatta o kadar tepkisiz olamayacağını dile getirmiştir. Küçükken balerin olmak istediğini, ancak büyüdükçe hedeflerinin hayallerinin değiştiğini belirtmiştir.

Güzel oyuncu’nun son dönemlerde ise sıkça Cansu Demirci öldü gibi haberleri medya da ve haber sitelerinde yer almaktadır. Bu haberlerin asılsız olduğu böyle bir şeyin olmadığı yakın dönemde video görüntülerinden anlaşılmaktadır. Bir diğer konu ise Cansu Demirci’nin sosyal medya hesapları olup olmadığıdır. Maalesef hiç bir resmi sosyal medya hesabı yoktur. Fanları ve ekran severler tarafından, özellikle iletişim halinde olabilmek ve kendisini daha sık görebilmeleri için en kısa sürede instagram, twitter ve facebook gibi hesaplarını kullanması istenmektedir.

Boyu 1.65 kilosu ise bilinmemektedir, İstanbul doğumlu ancak anne ve baba tarafından ise aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.

CANSU DEMİRCİ'NİN SON HALİ