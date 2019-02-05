Cansu Dere'nin yeni dizisi ne ? Cansu Dere Tv 8'in yeni dizisinde yer alacak!
Cansu Dere ekranlara geri mi dönüyor ? Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Fatih Aksoy imzalı yeni dizinin başrol oyuncusu olarak Cansu Dere ile görüşüldüğü ortaya çıktı. Cansu Dere kimdir ? Fatih Aksoy kimdir?
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın Nisan ayının başında yayına girmesi beklenen Fatih Aksoy imzalı dizisinin başrolü için ünlü oyuncu Cansu Dere'ye teklif götürdüğü iddia edildi. Peki Cansu dere kimdir? Fatih Aksoy kimdir?
ERKEK BAŞROL BELLİ DEĞİL
En son internette yayınlanan ve büyük ses getiren Şahsiyet dizisinde Haluk Bilginer ile başrolü paylaşan Cansu Dere televizyon dizilerinde artık yer almayacağını belirtmiş ve gelen dizi tekliflerini okumadan geri çevirmişti. Fakat en son Annem dizisinde oynayan güzel ve başarılı oyuncuyu Fatih Aksoy ikna etti. TV8'de yılın bombası olarak gösterilen dizinin kadın başrol oyuncucu Cansu Dere olacağı erkek başrolünün ise henüz kesinleşmediği iddia edildi.
YENİ DİZİYİ BÖYLE İMA ETTİ
Geçen günlerde yakın arkadaşı Burçin Terzioğlu ile Etiler Da Mario'dan çıkarken görüntülenen ünlü oyuncu iddialara açıklık getirmiş ve yeni diziye yeşil ışık yakmıştı. Dere, Kenan İmirzalıoğlu'yla kamera karşısına geçeceği haberleriyle ilgili, "Hiç öyle bir şey yok. Başka bir işle flört aşamasındayız" açıklamasını yapmıştı. Güzel oyuncunun gündeminde senaryosu yazım aşamasında olan Fatih Aksoy'un TV8'e çekmeyi planladığı yeni dizi projesinin olduğu öğrenildi.
CANSU DERE KİMDİR?
1980 yılında Ankara'da doğdu.
Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı.
Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan gibi Türkiye'nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde yer aldı.
ITKIB' in tüm yurtdışı organizasyonlarında ülkemizi temsil eden Cansu Dere , 2002-2003 yıllarında Paris'te çeşitli defilelere katıldı ve birçok önemli fotoğrafçıyla başarılı çalışmalar gerçekleştirdi.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu.
İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TVde yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.
2004'te Hilal Saral'ın yönettiği Nazanı oynadığı Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır. 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır.
Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007`de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında Acı Aşk adlı, Onur Ünlü'nün senaryosunu yazdığı,Taner Elhan'ın yönettiği bir filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.
2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies:Casus Kızlar Her şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.
2011'de Serdar Akar'ın yönettiği 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.
Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star tvde yayınlanmaya başlayan Anne (dizi) dizisinde Zeynep karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına devam etmektedir.
2006 Kabuslar Evi: Takip Yardımcı Karakter
2007 Son Osmanlı Yandım Ali Başrol
2009 Acı Aşk Başrol
2009 Casus Kızlar Seslendirme
2010 Yahşi Batı Yardımcı Karakter
2011 El Yazısı Başrol
2011 Behzat Ç. Başrol
2004 Metro Palas Başrol
2005 Alacakaranlık Yardımcı Karakter
2005 Avrupa Yakası Konuk Oyuncu
2005 Güz Yangını Başrol
2006-2008 Sıla Başrol
2009-2011 Ezel Başrol
2010 Altın Kızlar Konuk Oyuncu
2016 Anne Başrol
TV8 FATİH AKSOY'UN YENİ DİZİSİ NE ?
FATİH AKSOY KİMDİR?
Fatih Aksoy, 11 Aralık 1961 tarihinde karayollarında çalışan işçi bir baba ile ilkokul ikinci sınıftan terk bir annenin altı çocuğundan biri olarak Şanlıurfa’da doğmuştur. 13 yaşına kadar Şanlıurfa’da yaşadı. Sonra annesi, kocasını Urfa'da bırakıp bütün çocuklarıyla birlikte İstanbul'a göç etti. Fatih Aksoy bu yıllarda İstanbul’da bir taraftan okuyor, bir taraftan da çakmak taşı, sigara, kemer, kalem, tarak satarak Eminönü'nde işportacılık yapıyordu. Çok fakir olduklarından akrabaların gönderdikleri çocuklarının pantolonlarını giyerlerdi.
Kardeşi Faruk Aksoy’da yapımcı ve yönetmen’dir.
Liseden sonra girdiği İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. İşletme okumasına rağmen üniversitenin sinema kulübüne girdi ve kulübün aktif öğrencilerinden oldu. Okul bitince Taciroğlu adlı bir firmada pazarlama müdürü olarak işe giriyor. Günde 15 saat çalışmanın karşılığında iyi para kazanıyor.
Daha sonra Bir palto karşılığı isim hakkı satın alınan “Yeni Olgu” dergisini çıkarıyor ve bir grup arkadaşıyla da Bakırköy'de komün hayatı yaşıyor. Ahlak polisi evi basıp komün yaşamını dağıtıyor.
Onat Kutlar ile tanıştı, ondan prodüktörlüğü öğrendi. Prodüktörlüğünü yaptığı ilk iş, TRT için çekilen, dört bölümlük, Haldun Dormen’in yönettiği Lüküs Hayat’tır. Geçmiş Bahar Mimozaları dizisinde yönetmen Okan Uysaler’in asistanı olarak çalıştı. Sonra İstanbul Film Ajansı’nda prodüktör oldu. Ardından 1993 yılında kendi yapım şirketi olan “Med” Yapım şirketini kurdu. Özel televizyonların Türkiye'de yeni yeni filizlendiği yıllarda yaptığı programlar, prodüktörü olduğu diziler milyonlarca insan tarafından izlendi.
Laf Lafı Açıyor’la talk show çekmeye başladı. “Huysuz Şov” ve “Hülya Avşar Şov” ile devam etti. “Dadı” dizisi, Türkiye’de çekilen ilk uyarlama sit-com’dur. Kim 500 Milyar İster yarışmasının ilk yılları, “Ünlüler Çiftliği”, Popstar yarışması, Buzda Dans gibi yarışma programları hazırladı. Eğlence programlarında 10 yıl süren bir ‘“Şahane Pazar” programını çekti.
Nisan 2005 yılından Haziran 2006 yılına kadar manken Aysun Kayacı ile birlikte oldu.
Serap Engin ile 1992 yılında ikinci evliliğini yaptı. 8 yıl evli kaldılar. 2000 yılında boşandılar. Fatih Aksoy, daha önce iki defa evlenip ayrıldıktan sonra 2006 Temmuz ayından beri Ayşenur Pirgaip (d.1978) ile evlidir. Ömer (d.2007) ve Sinan (d.2010) adında 2 oğlu vardır. ikinci eşinden de Direnç (d.1982) adında biyolojik babası olmadığı üvey bir kızı vardır.
Yapımcısı ve Yönetmen olduğu Filmler :
Yönetmen:
2010 - Cuma'ya Kalsa (TV Dizisi)
2004 - Çocuğun Var Derdin Var (TV Dizisi)
2002 - Çekirdek Aile(TV Dizisi)
2000 - Dadı (TV Dizisi)
1997 - Bir Umut (TV Dizisi)
Yapımcı:
2018 - Yasak Elma (TV Dizisi)
2017 - Mahalle (Sinema Filmi)
2017 - Kadın (TV Dizisi)
2017 - Bizim Hikaye(TV Dizisi)
2016 - Anne(TV Dizisi)
2015 - Hayat Mucizelere Gebe (TV Dizisi)
2015 - Acil Servis(TV Dizisi)
2014 - 2015 - Acil Aşk Aranıyor (TV Dizisi)
2014 - Zeytin Tepesi (TV Dizisi)
2014 - 2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)
2013 - Bir Aşk Hikayesi (TV Dizisi)
2013 - Fatih (Yönetmen) (Yapımcı)
2004 - Sayın Bakanım (Yönetmen)
2013 - Bir Aşk Hikayesi
2012 - Veda
2012 - Merhaba Hayat
2012 - Eve Düşen Yıldırım
2011 - Adını Feriha Koydum
2011 - Canım Babam
2011 - Umutsuz Ev Kadınları
2010 - Doktorlar
2010 - Karadağlar
2008 - Hayat Güzeldir
2005 - Yinede Aşığım
2005 - Çat Kapı
2005 - Kanlı Düğün
2005 - Belalı Baldız
RENAN KALELİ KİMDİR?
Renan Kaleli kimdir?
Kısa bir süre önce Nehir Erdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika’da bulunduğu dönemde Prof. Bressler’in atölyesinde grafik-desen tipiyle başladı.
Ardından bu çalışmaları kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendirdi. Devamında tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanan ressam manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişletti.
Aynı zamanda oyunculuk da yapan ressam Renan Kaleli 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evliydi. Eski eşler, boşanmanın ardından dost kalmayı başardı.
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