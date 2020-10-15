Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Temmuz ayında oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ile olan eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden oğulları Marsel ile 3 ay pozları geldi.

2018 yılında evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, üç ay önce oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

Cansu Tosun 3 aylık olan oğlu Marsel ve eşi Erkan Kolçak Köstendil ile eğlenceli pozlar verdi. Bu pozların altına ise şu notu düştü: "Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren’de o gün bize gelmiş bulundu boş durmadık :))) Şükür.."

Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzel oyuncu Cansu Tosun'u Instagram'da 707 bin takipçisi bulunuyor.