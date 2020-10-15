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  3. Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinin oğlu Marsel 3 aylık oldu. Çift, oğulları Marsel ve köpekleriyle objektiflere renkli pozlar verdi.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Temmuz ayında oğlu Marsel’i dünyaya getiren Cansu Tosun eşi Erkan Kolçak Köstendil ile olan eğlenceli pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni alan Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden oğulları Marsel ile 3 ay pozları geldi. 

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

2018 yılında evlenen Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti, üç ay önce oğulları Marsel'i kucaklarına aldı.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Tosun, oğlu Marsel ile sık sık paylaşımlar yapıyor.

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Cansu Tosun 3 aylık olan oğlu Marsel ve eşi Erkan Kolçak Köstendil ile eğlenceli pozlar verdi. Bu pozların altına ise şu notu düştü: "Geçenlerde üçüncü ayımızı kutladık. Tesadüf Ceren’de o gün bize gelmiş bulundu boş durmadık :))) Şükür.."

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Cansu Tosun'un paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. 

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil çiftinden aile pozu

Güzel oyuncu Cansu Tosun'u Instagram'da 707 bin takipçisi bulunuyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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