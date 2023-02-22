Caolan Donnelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caolan Donnelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caolan Donnelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caolan Donnelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caolan Donnelly 14 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caolan Donnelly Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Caolan Donnelly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Caolan Donnelly'nin Larne FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Caolan Donnelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caolan Donnelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caolan Donnelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caolan Donnelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Larne FC

Caolan Donnelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caolan Donnelly şuan Larne FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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