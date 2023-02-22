Caolan Marron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caolan Marron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caolan Marron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caolan Marron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caolan Marron 4 Temmuz 1998 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caolan Marron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Caolan Marron'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Caolan Marron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caolan Marron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Caolan Marron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caolan Marron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Glenavon

16 Ocak 2020 yılında Glentoran

31 Ağustos 2022 yılında Dungannon

Caolan Marron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caolan Marron şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.