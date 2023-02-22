Caolin Coyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caolin Coyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caolin Coyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caolin Coyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caolin Coyle 23 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caolin Coyle Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Caolin Coyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Caolin Coyle'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Caolin Coyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caolin Coyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caolin Coyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caolin Coyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Dungannon

1 Ocak 2019 yılında Carrick Rangers

1 Temmuz 2019 yılında Dungannon

Caolin Coyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caolin Coyle şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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