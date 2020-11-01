Çapa Tıp Fakültesi'nde korkutan yangın!
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangının dumanları gökyüzünü kapladı.
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun yangınla ilgili bilgi verirken, Çapa Tıp Fakültesi ek bina inşaatındaki yangına itfaiyenin hemen müdahale ettiğini duyurdu.
Murat Ongun'un açıklaması şöyle:
"Fatih ilçemizde yer alan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne ait inşaat halindeki binada çıkan yangına @ibbitfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale edip söndürme çalışmalarına başlamışlardır."
Son gelen bilgilere göre yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.