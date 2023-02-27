Capixaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Capixaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Capixaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Capixaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Capixaba 9 Ocak 1997 tarihinde Guarapari şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor da Vitória Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Capixaba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Capixaba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Capixaba'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Capixaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Capixaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Capixaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Capixaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2017 yılında Ferroviária

30 Nisan 2017 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2018 yılında América-MG

31 Ağustos 2018 yılında Atlético-MG

1 Eylül 2018 yılında Chapecoense

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2019 yılında Vila Nova FC

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

14 Ocak 2020 yılında Novorizontino

26 Nisan 2020 yılında Atlético-MG

21 Temmuz 2020 yılında Coimbra-MG

13 Ağustos 2020 yılında Atlético-MG B

21 Ağustos 2020 yılında Juventude

31 Ocak 2021 yılında Atlético-MG B

22 Şubat 2021 yılında Juventude

9 Ocak 2023 yılında Cerezo Osaka

Capixaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Capixaba şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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