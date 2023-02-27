Caprini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caprini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Caprini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Caprini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Caprini 11 Kasım 1997 tarihinde Caxias do Sul şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Caprini Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Caprini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF SOCCER yapmaktadır. Caprini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Caprini'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Caprini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Caprini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Caprini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Caprini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2018 yılında Atlético-PR B

19 Şubat 2019 yılında Juventude

24 Ekim 2019 yılında EC Bahia B

2 Ocak 2020 yılında Juventude

13 Ocak 2020 yılında Esportivo

10 Ağustos 2020 yılında Juventude

17 Ağustos 2020 yılında Ypiranga-RS

30 Nisan 2021 yılında Juventude

24 Mayıs 2021 yılında Londrina-PR

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Caprini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Caprini şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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