Carcar ne demek, TDK'ya göre Carcar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Carcar ne demek? Carcar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi carcar kelimesi. Peki carcar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre carcar nedir, carcar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CARCAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Carcar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre carcar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geveze, yaygaracı

