Çardaş ne demek, TDK'ya göre Çardaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çardaş ne demek? Çardaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çardaş kelimesi. Peki çardaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çardaş nedir, çardaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇARDAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çardaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çardaş kelimesi Macarca kökenlidir.

TDK'ya göre çardaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağır ritimlerle başlayan ve giderek hızlanan Macar halk dansı

