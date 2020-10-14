Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B, yine bir skandala imza attı. Bir striptiz partisine katılan Cardi B peş peşe paylaşımlar yaparken yanlışlıkla çıplak bir fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı. Cardi B paylaşımı kısa sürede silse de fotoğraf bir anda sosyal medyada yayıldı.

Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Cardi B önceki akşam katıldığı bir striptiz partisi ile gündem oldu. Bir çanta dolusu parayı ayağıyla ezip sonra havaya saçtı.

Dün akşam ise sosyal medya hesabından yanlışlıkla bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Cardi B paylaşımı kısa süre içinde silse de fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Takipçileri Cardi B'nin hesabının ele geçirildiğini düşünse de, Card B yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi.

Ünlü rapçi yaptığı açıklamada durumu şöyle açıkladı: “Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım.”

Twitter’dan da bir ses kaydı paylaşan Cardi B, “Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim” ifadelerini kullandı.