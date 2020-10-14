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  3. Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B, yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı. Cardi B çıplak fotoğrafını yanlışlıkla Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştı. Hatasını fark eden Cardi B hikayeyi hemen silse de görüntüler sosyal medyaya düştü.

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Cardi B, yine bir skandala imza attı. Bir striptiz partisine katılan Cardi B peş peşe paylaşımlar yaparken yanlışlıkla çıplak bir fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı. Cardi B paylaşımı kısa sürede silse de fotoğraf bir anda sosyal medyada yayıldı.

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Cardi B önceki akşam katıldığı bir striptiz partisi ile gündem oldu. Bir çanta dolusu parayı ayağıyla ezip sonra havaya saçtı. 

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Dün akşam ise sosyal medya hesabından yanlışlıkla bir kanepede üstsüz şekilde uzanırken çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Cardi B paylaşımı kısa süre içinde silse de fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Takipçileri Cardi B'nin hesabının ele geçirildiğini düşünse de, Card B yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi. 

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Ünlü rapçi yaptığı açıklamada durumu şöyle açıkladı: “Birilerini suçlamam gereken bir hikaye paylaşmadım. Kimse suçlu değil. Kendim batırdım.”

Cardi B, Instagram hesabından çıplak fotoğrafını paylaştı!

Twitter’dan da bir ses kaydı paylaşan Cardi B, “Tanrım neden bir aptal gibi görünmemi sağlıyorsun. Neden, neden, neden? Kendime yüklenmeyeceğim. Kahvaltı edeceğim ve sonra partiye gideceğim çünkü düşünmek istemiyorum. İlk kez olmuyor. Striptizci bile olabilirdim” ifadelerini kullandı.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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