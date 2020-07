Cardi B'den ilginç Nurbanu paylaşımı

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cardi B. Nurbanu'dan nefret ettiğini söyledi.

İşte Cardi B.'den muhteşem yüzyıl paylaşımı;

Cardi B. Nurbanu'dan nefret ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı Muhteşem Yüzyıl hayranı olduğunu her fırsatta sosyal medya hesaplarından gözler önüne seriyor. Son olarak twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunun ünlü sanatçı dizi de Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterinden nefret ettiğini dile getirdi.

Sorry hunny HÜRREM IS THAT ! https://t.co/dxolSS9aP8

Cardi B. paylaşımında Nurbanu'dan nefret ettiğini ve Hürremci olduğunu dile getirerek Mustafa'nın ölümüne de üzüldüğünü ifade etti.

I was really https://t.co/54fwq7rJXY team Hürrem but Mustafa death was really sad . https://t.co/9yUkE9nkVr