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Cardi B'den ilginç Nurbanu paylaşımı

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cardi B. Nurbanu'dan nefret ettiğini söyledi.

Cardi B'den ilginç Nurbanu paylaşımı

Cardi B. Muhteşem Yüzyıl paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cardi B. Nurbanu'dan nefret ettiğini söyledi. 

İşte Cardi B.'den muhteşem yüzyıl paylaşımı;

I HATE NURBANU!

Cardi B. Nurbanu'dan nefret ettiğini söyledi. Ünlü şarkıcı Muhteşem Yüzyıl hayranı olduğunu her fırsatta sosyal medya hesaplarından gözler önüne seriyor. Son olarak twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunun ünlü sanatçı dizi de Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterinden nefret ettiğini dile getirdi.

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Cardi B. paylaşımında Nurbanu'dan nefret ettiğini ve Hürremci olduğunu dile getirerek Mustafa'nın ölümüne de üzüldüğünü ifade etti.

 

Muhteşem Yüzyıl'da Nurbanu karakterine Merve Boluğur hayat vermişti.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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