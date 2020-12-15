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  3. Cardi B'den kocasına özel erotik video!

Cardi B'den kocasına özel erotik video!

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, yine adından söz ettirecek bir hareketle gündeme geldi. Cardi B, kocası Offset'in 29. doğum günü şerefine erotik bir video çekimi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde verdiği göğüs frikiği ile sosyal medyayı sallayan Cardi B, şimdi de kendine has tarzıyla sevgilisi Offset'in doğum günü için bir video hazırladı.

Cardi B'den kocasına özel erotik video!

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, Pazartesi günü kocası Offset'in 29. doğum günü için kamera karşısına geçti. Klibin bir kısmını sosyal medyadan paylaşan Cardi B, olay oldu.

Cardi B'den kocasına özel erotik video!

28 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendi müziklerini kullanmak yerine, videosunda Dado Milman'ın 2020 Ağustos ayında çıkardığı şarkısı Yeled Gadol'a tercih etti.

Cardi B'den kocasına özel erotik video!

Klibin büyük bir kısmında seksi iç çamaşırıyla görüntülenen Cardi B, klip boyunca kıvrımlarını sergiledi.

Cardi B'ye sevgilisi Offset, 'Hadi bu gece açılalım' şeklinde yorum yapması dikkat çekti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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