Cardi B'den kocasına özel erotik video!

Geçtiğimiz günlerde verdiği göğüs frikiği ile sosyal medyayı sallayan Cardi B, şimdi de kendine has tarzıyla sevgilisi Offset'in doğum günü için bir video hazırladı.

Grammy ödüllü rapçi Cardi B, Pazartesi günü kocası Offset'in 29. doğum günü için kamera karşısına geçti. Klibin bir kısmını sosyal medyadan paylaşan Cardi B, olay oldu.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendi müziklerini kullanmak yerine, videosunda Dado Milman'ın 2020 Ağustos ayında çıkardığı şarkısı Yeled Gadol'a tercih etti.

Klibin büyük bir kısmında seksi iç çamaşırıyla görüntülenen Cardi B, klip boyunca kıvrımlarını sergiledi.

Cardi B'ye sevgilisi Offset, 'Hadi bu gece açılalım' şeklinde yorum yapması dikkat çekti.