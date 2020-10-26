Cardi B'nin eşi Offset gözaltına alındı!

Geçtiğimiz günlerde yarı çıplak fotoğrafını sosyal medya hesabından yanlışlıkla paylaşan ünlü rapçi Cardi B.'nin eşi rapçi Offset polisler tarafından gözaltına alındı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Beverly Hills'te meydan gelen olayda iddialara göre Offset bir Trump destekçisine silah göstererek tehdit etti.

Polisi arayan göstericinin polise verdiği plakadaki araçta gerçek adı Kiari Kendrell Cephus, olan Offset ile Cardi B'nin 20 yaşındaki kuzeni Marcelo Almanzar'ın bulunduğu ortaya çıktı.

Polis Offset’in plakasının gelen şikayete uyduğu için arabayı durdurduklarını ve arabadan inmesini isteyince ortalık karıştı.

BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?

Offset polislere: "Siz benim kim olduğumu biliyor musun ben koskoca Migos’dan Offset’im, sizin hepinizi mahkemeye vereceğim, ben ünlü biriyim beni takip ettiler" diye tepki gösterdi. Sonunda polise, direnmekten vazgeçen Offset'i aracından indi.

Bu olaylar basına önce Offset'in yalnız başına gözaltına alındığı şeklinde yansıdı. Ancak daha sonra sadece Offset'in gözaltına alınmadığı ortaya çıktı.

İddialara göre Trump mitingine giderken yolda diğer araçlara silah gösteren kişi Offset değil araçta bulunan Cardi B'nin kuzeni Marcelo Almanzar'dı.

Olay sırasında Cardi B, Offset ve kuzeni ile birlikte araçta değildi. Cardi B; daha sonra kendine ait araçla olay yerine geldi.



Polislerle tartışan Cardi B'nin o anları oradaki vatandaşlar tarafından görüntülendi.