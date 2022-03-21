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Cari ne demek, TDK'ya göre Cari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Cari kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Cari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cari nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Cari kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Cari ne demek, TDK'ya göre Cari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cari ne demek? Cari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cari kelimesi. Peki cari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cari nedir, cari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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CARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Cari kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçerli olan, yürürlükte olan
- Akan

CARİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Memlekette bu konunun hükmü hâlâ caridir.

CARİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cari gider, cari hesap, cari kur, cari masraf, cari para, cari ücret

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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