Carl Lennox kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carl Lennox Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carl Lennox adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carl Lennox Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carl Lennox 24 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carl Lennox Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 5 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Carl Lennox'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carl Lennox Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carl Lennox futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Kasım 2021 yılında Shamrock Rovers
Carl Lennox Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carl Lennox şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
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