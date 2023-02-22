Carles Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carles Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carles Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carles Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carles Soria 8 Ekim 1996 tarihinde Igualada şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carles Soria Grau şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carles Soria Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Promotions (Scotland) Ltd. yapmaktadır. Carles Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carles Soria'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carles Soria Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlesoria2

Carles Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carles Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carles Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carles Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Espanyol Alty.

1 Temmuz 2011 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2013 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2015 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2017 yılında AEK Larnaca

1 Temmuz 2018 yılında RCD Espanyol B

5 Ağustos 2020 yılında Estoril Praia

12 Temmuz 2022 yılında PAS Giannina

Carles Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carles Soria şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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