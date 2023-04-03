Carlinhos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlinhos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlinhos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlinhos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlinhos 14 Nisan 2004 tarihinde Poços de Caldas şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Eduardo Xavier Júnior şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlinhos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Carlinhos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Carlinhos'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 11 Nisan 2024 tarihinde bitmektedir.
Carlinhos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlinhos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Palmeiras U20
Carlinhos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlinhos şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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