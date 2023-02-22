Carlito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlito 18 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Daniel dos Santos Aranha Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlito Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME 11 SA yapmaktadır. Carlito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Carlito'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SE Gama

18 Ağustos 2015 yılında Rakow

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2017 yılında AO Thiva

28 Temmuz 2018 yılında PO Atsaleniou

1 Temmuz 2019 yılında Panakrotiriakos

11 Ocak 2020 yılında PAE Chania

2 Eylül 2022 yılında Panachaiki

Carlito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlito şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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