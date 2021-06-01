İspanya'nın Real Madrid Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Zinedine Zidane'ın ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu için İtalyan Carlo Ancelotti ile anlaşıldığı belirtildi. Peki Carlo Ancelotti kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Twitter hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

CARLO ANCELOTTİ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Carlo Ancelotti 10 Haziran 1959 yılında İtalya'nın İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde yer alan Reggiolo kasabasında dünyaya geldi.

Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez kazanan 3 teknik direktörden biridir. (2 kez Milan'la, 1 kez Real Madrid'le). Ayrıca hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Avrupa Kupası kazanan 7 kişiden biridir.

Futbola Parma'da, ortasaha oyuncusu olarak başladı ve 1979 yılında takımının Serie B'ye yükselmesine yardımcı oldu. Takip eden sezonda 1 Lig şampiyonluğu ve 4 İtalya Kupası kazanacağı Roma'ya transfer oldu. Kariyerinin son yıllarını Milan'da geçirdi ve burada 2 lig şampiyonluğu ve 2 Avrupa Kupası kazandı. 26 kez İtalya Milli takımında oynayan Ancelotti, 1988 Avrupa Şampiyonasında ve 1990 Dünya Kupasında yer aldı.

Teknik direktör olarak, sırasıyla Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli'de çalıştı ve İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'da şampiyonluklar yaşadı. Şu an Everton'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

Parma

İlk olarak 1974 yılında Parma'da futbola başladı. Profesyonel olarak oynamaya 1976-77 sezonunda Serie C'de başladı. O zamanki Parma teknik Direktörü Cesare Maldini onu sık sık forvet arkası veya yardımcı forvet olarak oynattı. 1978-79 sezonun Serie B'ye yükselmek için Triestina ile oynanan play off maçında durum 1-1 iken attığı 2 gol ile takımının Serie B'ye yükselmesine yardımcı oldu.

Roma

Parma'da gösterdiği performans ile İnter Milan ve Roma'nın dikkatini çekti ve 1979 yılında tercihi AS Roma oldu. Roma'da kanatta ve merkez orta sahada görev alan Ancelotti, Brezilyalı Falcão veToninho Cerezo, İtalyan yıldızlar Roberto Pruzzo, Bruno Conti, Agostino Di Bartolomei ve Pietro Vierchowod ile birlikte takımın kilit oyuncularından biri oldu. Burada 4 kez İtalya Kupası şampiyonluğu ve İtalya Lig şampiyonluğu (bu şampiyonluk Roma'nın tarihindeki 2. şampiyonluğu idi.)yaşadı. Serie A şampiyonluğunu izleyen sezon Şampiyon kulüpler kupasında finale kadar geldiler fakat finalde Liverpool'a kaybettiler.

Milan

1987-1992 yılları arasında AC Milan'da forma giydi. Bu takımın Silvio Berlusconi başkanlığında ve Arrigo Sacchi teknik direktörlüğünde kurulan 1989 ve 1990 yıllarında üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan efsanevi kadrosu içinde yer aldı. 1992 yılında tekrar eden diz sakatlıkları yüzünden 33 yaşında jübile yaptı. Kariyerindeki ve Milan'daki on maçı 17 Mayıs 1992 yılında oynanan ve sonradan oyuna girip 2 gol attığı Hellas Verona maçı oldu.

Milli Takım

Toplamda 26 kere milli takım formasını giyen Ancelotti, İlk kez 6 Ocak 1981 tarihinde Enzo Bearzot yönetiminde, bir Hollanda maçında son kez de Arrigo Sacchi yönetiminde bir Norveç maçında forma giydi. Yaşadığı diz sakatlığından dolayı 1982 Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı. 1986 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı fakat hiçbir maçta oynama şansı elde edemedi. Yeni teknik direktör Azeglio Vicini yönetiminde ise 1988 Avrupa Şampiyonasında kilit oyuncularındandı. Seol Olimpiyat oyunlarında takım kadrosunda yer aldı ancak yine bir diz sakatlığı turnuvada oynamasına engel oldu. İtalya 1990 Dünya Kupasında yine kadrodaydı. Grubun 2 maçında yine bir sakatlık yaşadı ve İngiltere ile oynanan 3.lük maçına kadar takım kadrosunda yer alamadı.

Teknik direktörlük

1992-1995 tarihleri arasına Arrigo Sacchi'nin milli takımda yardımcılığı ile başlayan teknik adamlık kariyeri, 1995 yılında Reggiana (Reggina 1914 ile karıştırılmamalıdır.) takımında teknik direktörlük görevi ile devam etti. İlk senesinde Serie B'de oynayan takımını Serie A'ya yükseltti. Bu başarının ardından 1996'da oyuncu olarak yer aldığı eski takımı Gianluigi Buffon ve Fabio Cannavaro'lu AC Parma'da teknik direktör oldu. 1996-97 sezonunda ligi 2.olarak bitirdiler ve o dönem daha fazla takımlı yeni bir oluşuma giden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandılar. 1997-98 sezonunda Parma ligi 6. bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti. Sezon sonunda sözleşmesi fesh edildi.

1999'da Marcello Lippi'nin yerine Juventus'un başına geçti. İki sezon burada görev aldı ve ikisinde de az farkla şampiyonluğu kaçırdı. 2001 yılında gönderilen Fatih Terim'in yerine geldiği AC Milan teknik direktörlüğünü 2009 yılına kadar yaptı. Bu dönem içinde 2004 yılında AC Milan'ın 17. şampiyonluğunu kazandırdı. 2003 yılında yine bir İtalya takımı Juventus'u Manchester'daki Old Trafford'da penaltılarla geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Aynı yıl UEFA Süper Kupası'nı ve İtalya Kupası'nı da kazandı. Milan iki yıl sonra bir kez daha 2004-2005'te İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda Liverpool ile oynanan final maçını oynamaya hak kazandı. Ancak ilk yarıyı 3-0 önde kapatan C.Ancelotti'nin takımı, Liverpool'un golleriyle skoru 3-3'e gelen maçta penaltılar ile kupayı kaybetti. 2006-2007 sezonunda Atina Olimpiyat Stadında Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen bu iki takımın maçında Milan, Filippo Inzaghi'nin attığı iki golle Liverpool'u yenerek rövanşı aldı.

2009 yılında Chelsea takımında Guus Hiddink'den boşalan koltuğa getirilmiştir.

30 Aralık 2011 tarihinde ise Fransa'nın Paris Saint-Germain FC takımının başına geçmiştir. 19 Mayıs 2013 tarihinde Paris SG'de yaşadığı şampiyonluk ile; St. Etienne teknik direktörü Christophe Galtier ile birlikte Ligue 1'de "yılın teknik direktörü" ödülünü kazandı.

25 Haziran 2013'te Real Madrid resmi Facebook sayfasında Carlo Ancelotti ile 3 yıllığına anlaşıldığı duyuruldu.

REAL MADRİD TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTİ TWİTTER HESABI NEDİR?

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Twitter hesabı: @MrAncelotti'dir.

Ancelotti'nin hesabını takip eden 2 milyonun üzerinde Twitter kullanıcısı vardır.