Carlo Ancelotti'den yüreklere su serpen Arda Güler açıklaması geldi: Ciddi değil ama...

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık maçında karşılaştıkları Juventus maçının ardından Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili açıklamada bulundu.



Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı.

Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.

"TIBBİ AÇIDAN KONUŞMAK OLDUKÇA ZOR AMA ÇOK CİDDİ DEĞİL"

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, yeni sezondaki ilk maçında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.