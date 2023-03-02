Carlos Dotor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Dotor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Dotor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Dotor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Dotor 15 Mart 2001 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Dotor Gonzalez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Dotor Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Carlos Dotor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 28 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Dotor'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Carlos Dotor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carlosdotor8/

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Carlos Dotor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Dotor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Carlos Dotor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Dotor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U19

28 Ağustos 2020 yılında RM Kastilya

Carlos Dotor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Dotor şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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