Carlos Duraes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Duraes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Duraes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Duraes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Duraes 15 Mart 2005 tarihinde Vila Nova de Famalicão şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Francisco Martins Durães şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Duraes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Carlos Duraes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Duraes'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Duraes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Duraes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Temmuz 2018 yılında Vitória SC S15

1 Temmuz 2019 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2020 yılında Padroense A17

1 Temmuz 2021 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2022 yılında Paços F. U19

Carlos Duraes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Duraes şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.