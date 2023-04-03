Carlos Henrique kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Henrique Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Henrique adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Carlos Henrique Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Carlos Henrique 29 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Henrique Santos Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Carlos Henrique Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Henrique'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Carlos Henrique Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Carlos Henrique futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Capivariano U20
15 Şubat 2023 yılında Ostrava B
Carlos Henrique Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Carlos Henrique şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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