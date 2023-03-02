Carlos Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Marin 20 Şubat 1997 tarihinde Almería şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Marín Tomás şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Marin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Carlos Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Marin'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2015 yılında Atl. Madrid B

31 Temmuz 2018 yılında Betis Deportivo

27 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Carlos Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Marin şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Marin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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