Carlos Puga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Puga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Puga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Puga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Puga 26 Kasım 2000 tarihinde Albunol şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Francisco Puga Medina şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Puga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Carlos Puga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Carlos Puga'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Puga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Puga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Carlos Puga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Puga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CF Motril

5 Ekim 2020 yılında Córdoba CF B

1 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Carlos Puga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Puga şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.